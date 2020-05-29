المؤتمر: الجيش الأبيض أفشل مؤامرات الإخوان لشق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية

أشاد حزب المؤتمر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والإجراءات التي تتخذها لحماية المصريين من فيروس " كورونا "،موجها التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية فى تنفيذ تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس،لافتا إلى أن جيش مصر الابيض نجح فى افشال جميع مؤامرات جماعة الاخوان الارهابية فى شق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية مواجهتهم الناجحة والبطولية مع فيروس كورونا.





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وأكد أن جيش مصر الأبيض بوطنيته وحبه للدولة المصرية والرئيس السيسي، وضع شائعات وأكاذيب جماعة الإخوان الارهابية فى سلة المهملات ولم يعط لها اى اهتمام لانه يعى ان هدفها إحداث الفوضى وإثارة البلبلة معربا عن ثقته التامة فى قدرة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.



