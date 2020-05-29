AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المؤتمر: الجيش الأبيض أفشل مؤامرات الإخوان لشق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:11 ص
أطباء
أطباء
Advertisements
أحمد أيمن
أشاد حزب المؤتمر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة والإجراءات التي تتخذها لحماية المصريين من فيروس "كورونا"،موجها التحية لجيش مصر الأبيض من الأطباء والأطقم الطبية وجميع المنتمين للمنظومة الطبية المصرية.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن جميع الجهات المعنية نجحت بمهنية واحترافية فى تنفيذ تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا فجميع الجهات التنفيذية بالدولة بذلت قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس،لافتا إلى أن جيش مصر الابيض نجح فى افشال جميع مؤامرات جماعة الاخوان الارهابية فى شق الصف بين الدولة والمنظومة الصحية مواجهتهم الناجحة والبطولية مع فيروس كورونا.


وأكد أن جيش مصر الأبيض بوطنيته وحبه للدولة المصرية والرئيس السيسي، وضع شائعات وأكاذيب جماعة الإخوان الارهابية فى سلة المهملات ولم يعط لها اى اهتمام لانه يعى ان هدفها إحداث الفوضى وإثارة البلبلة معربا عن ثقته التامة فى قدرة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.

كما أعرب " صميدة " عن ثقته الكاملة فى قدرة مصر على تخطى اأزمة كورونا مؤكدا ان مصر فى عالم مابعد كورونا سيكون لها شأن كبير ومكانة مرموقة على مختلف الأصعدة السياسية الإقليمية والعربية والافريقية والدولية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: جماعة الإخوان الإرهابية أخطر من فيروس كورونا على مصر

استعدادا لشهر رمضان .. المؤتمر يطالب المواطنين بالبقاء في المنزل: أكلك هيجيلك

المؤتمر: رسائل السيسي أكدت جاهزية مصر لمواجهة فيروس كورونا

المؤتمر يهدى جيش مصر الأبيض أغنية تقديرا لجهودهم فى مواجهة كورونا

مطالب بتغيير اسم قرية شبرا البهو في الدقهلية إلى "سونيا"

‏وكيل نقل البرلمان: حكومة "مدبولى" نالت وسام الشرف الشعبى فى مواجهتها مع فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد زيادة عدد الإصابات .. 4 خطوات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

حدث ليلًا.. وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.. منشور غامض لـ تركي آل الشيخ .. واشتباكات بين إثيوبيا والسودان

ترامب يسخر من كمامة صحفي وهكذا رد الأخير

منظمة الصحة العالمية توضح علاقة كورونا بفقدان الشم والتذوق

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

بعد إجراء مسحة كورونا.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها: النتيجة سلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور