لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق منصة تعليمية إلكترونية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منصة تعليمية الكترونية مجانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديًا بوباء فيروس كورونا. حيث تشكل هذه الشركات الصغيرة رافدا حيويا للاقتصاد في الدول التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. يطلقلإعادة الإعمار والتنمية، منصة تعليمية الكترونية مجانية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديًا بوباء. حيث تشكل هذه الشركات الصغيرة رافدا حيويا للاقتصاد في الدول التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "المعرفة ... في الأزمات" والذي يتم استضافته على منصة البنك الإلكترونية، The Know How Academy (أكاديمية المعرفة)، مركزًا محوريًا للتعلم حيث يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى المساعدة العملية، بما في ذلك مواد التدريب ونصائح إدارة الأزمات من خبراء الصناعة كما يمكنهم الانضمام إلى منتديات المناقشة مع نظرائهم. يُعد برنامجلإعادة الإعمار والتنمية "المعرفة ... في الأزمات" والذي يتم استضافته على منصة البنك الإلكترونية، The Know How Academy (أكاديمية المعرفة)، مركزًا محوريًا للتعلم حيث يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى المساعدة العملية، بما في ذلك مواد التدريب ونصائح إدارة الأزمات من خبراء الصناعة كما يمكنهم الانضمام إلى منتديات المناقشة مع نظرائهم.





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منصة التعليم الإلكترونية معلومات حول الدعم المالي المحلي المتاح من قبل الحكومات والبنوك في الدول الثلاثين التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما ستوفرمعلومات حول الدعم المالي المحلي المتاح من قبل الحكومات والبنوك في الدول الثلاثين التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





يأتي إطلاق هذه المنصة الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كجزء من دعمه للشركات خلال الأزمة الحالية، وسيركز البرنامج على خمس محاور أعمال رئيسية:





1) إدارة الأزمات: العملاء والموردين





2) إدارة الأزمات: أساسيات الإدارة المالية





3) إدارة الأزمات: تمويل الشركات





4) إدارة الأزمات: الموظفين – الاصول الأساسية





5) إدارة الأزمات: تحديات الإدارة والقيادة.









سيقدم المحور الأول، "إدارة الأزمات: العملاء والموردين"، نصائح حول كيفية الحفاظ على استمرار تدفقات سلسلة التوريد والسيولة لديك. وستكون متاحة من اليوم28 مايو، وستتوفر المحاور الأربع المتبقية بعد ذلك بوقت قصير. سيتم تقديم المحتوي التعليمي باللغات العربية والإنجليزية والروسية والأوكرانية والتركية.





البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنوك الشريكة ومجموعات دعم الأعمال في المناطق المختلفة لبدء البرنامج في 30 دولة، بهدف الوصول إلى أكثر من 10000 شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الموارد التدريبية لهم، وتبادل المعرفة واراء الخبراء في الأشهر المقبلة. سيعمللإعادة الإعمار والتنمية مع البنوك الشريكة ومجموعات دعم الأعمال في المناطق المختلفة لبدء البرنامج في 30 دولة، بهدف الوصول إلى أكثر من 10000 شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الموارد التدريبية لهم، وتبادل المعرفة واراء الخبراء في الأشهر المقبلة.





الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك من خلال المركز الاستشاري للاستثمار الأوروبي) وكازاخستان وصندوق تأثير الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، إيطاليا، تايبيه الصين، سويسرا، كوريا، لوكسمبورغ). يتم تمويل هذه المبادرة من قبل:(بما في ذلك من خلال المركز الاستشاري للاستثمار الأوروبي) وكازاخستان وصندوق تأثير الأعمال الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، إيطاليا، تايبيه الصين، سويسرا، كوريا، لوكسمبورغ).





وقالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر: "يلتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمساندة الشركات الصغيرة في هذه الأوقات غير المسبوقة ومساعدتها على التطور وزيادة المرونة للتغلب على التحديات والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي القادم. وبغض النظر عن حجم شركتك، فقد تم تصميم مركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم المساعدة العملية.



