لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلق منصة تعليمية إلكترونية

يُعد برنامجلإعادة الإعمار والتنمية "المعرفة ... في الأزمات" والذي يتم استضافته على منصة البنك الإلكترونية، The Know How Academy (أكاديمية المعرفة)، مركزًا محوريًا للتعلم حيث يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى المساعدة العملية، بما في ذلك مواد التدريب ونصائح إدارة الأزمات من خبراء الصناعة كما يمكنهم الانضمام إلى منتديات المناقشة مع نظرائهم.