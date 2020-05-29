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رياضة

الأهلي والزمالك وبيراميدز يتصارعون على ضم مهاجم النجم الساحلي

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:53 م
كريم العريبي مهاجم
كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي
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محمد السعيد
يتصارع الأهلي والزمالك وبيراميدز على التعاقد مع المهاجم الجزائري كريم العريبي لاعب فريق النجم الساحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " تونس الرقيمة، أن كريم العريبي تلقى عرضا مؤخرا من بيراميدز لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالإضافة إلى عروض من السعودية والإمارات وتركيا وفرنسا.

وأضافت الصحيفة، أن هناك اهتماما أيضا من قبل الأهلي والزمالك للتعاقد مع كريم العريبي هداف النجم الساحلي.

وشارك كريم العريبي مع النجم الساحلي في 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 7 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم العريبي 475 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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