الزمالك يتمسك بقائمة اللاعبين الأجانب دون تغيير

تمسك مجلس إدارة الزمالك ببقاء قائمة اللاعبين الأجانب بدون تغيير في الموسم المقبل.





يأتي هذا بعد قرار الجبلاية بتقليل عدد الأجانب بقائمة كل فريق والتي تصل إلى 5 لاعبين في الموسم الجاري تشمل 4 بالإضافة إلى لاعب من شمال افريقيا يتم قيده كلاعب مصري.





ويرغب مجلس إدارة القلعة البيضاء في استمرار القائمة بنفس الشكل بسبب الاعتماد على الأجانب بشكل أساسي.





وهذا بالإضافة إلى الرغبة في إبرام مزيد من الصفقات الخارجية في بعض المراكز التي لا يتواجد فيها لاعبون سوبر بالدوري المصري وعلى رأسهم خط الهجوم.





ويرى مجلس الزمالك أن اللجنة الحالية للجبلاية غير شرعية من الأساس ورفضهم بشكل نهائي لقيامها بأي تعديل على اللائحة الخاصة بالمسابقة.