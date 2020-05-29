تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

استيقظت المملكة العربية السعودية اليوم على جريمة نكراء هزت اوساط مجتمع المملكة بأكمله حينما اقدمت عاملة علي قتل سيدتها بدم بارد دون أن تأبه أو تكترث لأي مودة بينهما .





ووجهت الخادمة الأفريقية ذات الأصول الأوغندية بــ9 طعنات سددتها إلى سيدة في عقدها السادس بمنزلها الكائن بمركز عبس في محافظة المجاردة.





ورغم أن تلك الأفريقية تعمل لدى المُسنة السعودية منذ ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يشفع لها علي الاطلاق بل نفذت جريمتها البشعة دون رحمة وبلا هوادة وكأنها لم تمد إليها يد العطف اطلقا .





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الشرطة السعودية الا أن تعود إ لي أدراجها دون القبض على الجاني لتعلم أن لكل جريمة نهاية مهما طال الامد. يبدو أن الشيطان سوًل لتلك القاتلة انها تستطيع ان تهرب من يد العدالة ولكننها سنة الله في الكون فأبتالا أن تعود إ



