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أصل الحكاية

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:08 م
قتل سيدة سعودية علي
قتل سيدة سعودية علي يد عاملتها المنزلية
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محمود نوفل
استيقظت المملكة العربية السعودية اليوم على جريمة نكراء هزت اوساط مجتمع المملكة بأكمله حينما اقدمت عاملة علي قتل سيدتها بدم بارد دون أن تأبه أو تكترث لأي مودة بينهما .

ووجهت الخادمة الأفريقية ذات الأصول الأوغندية بــ9 طعنات سددتها إلى سيدة في عقدها السادس بمنزلها الكائن بمركز عبس في محافظة المجاردة.

ورغم أن تلك الأفريقية تعمل لدى المُسنة السعودية منذ ثلاثة أشهر، إلا أن ذلك لم يشفع لها علي الاطلاق بل نفذت جريمتها البشعة دون رحمة وبلا هوادة وكأنها لم تمد إليها يد العطف اطلقا .

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يبدو أن الشيطان سوًل لتلك القاتلة انها تستطيع ان تهرب من يد العدالة ولكننها سنة الله في الكون فأبت الشرطة السعودية الا أن تعود إلي أدراجها دون القبض على الجاني لتعلم أن لكل جريمة نهاية مهما طال الامد.

رغم قتلها لصاحبة المنزل إلا أن الأفريقية ذات الأصول الأوغندية لم تجدد مأوي للهروب من رجال الأمن إلا داخل إحدي غرف المنزل وبحوزتها أداة الجريمة " سلاح  أبيض " بعد أن حاولت الإنتحار بذاك السلاح ولكنها فشلت لتقبع في سجون الداخلية منتظرة مصيرها المحتوم.
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