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أخبار العالم

شاب عربى فى السويد يتحدث عن كيف اصبحت المملكة العربية السعودية حديث العالم فى مكافحة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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مريم عزت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فيديو لشاب عربى فى السويد، مع صديقة المقيم في السعودية، يبدى فيه إعجابه بكيفية تعامل المملكة العربية السعودية مع فيروس كورونا المستجد .

وقال فى الفيديو : السعودية هنا فى السويد وفى اوروبا حديث العالم فى التطور والنظام فى مكافحة الكورونا ما كان احد يصدق ان دولة عربية يكون لديها هذا النظام الكبير . 

وأبدى إعجابة بقرارات ملك الحرمين حول اعطاء فترة سماح لكل المخالفين لنظام الاقامة والمغتربين فى الممكلة العربية السعودية حتى تتحسن الامور بشكل افضل , وان لكل منهم علاج مجانى فى حالة المرض. 
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