شاب عربى فى السويد يتحدث عن كيف اصبحت المملكة العربية السعودية حديث العالم فى مكافحة كورونا





و قال فى الفيديو : السعودية هنا فى السويد وفى اوروبا حديث العالم فى التطور والنظام فى مكافحة الكورونا ما كان احد يصدق ان دولة عربية يكون لديها هذا النظام الكبير .





وأبدى إعجابة بقرارات ملك الحرمين حول اعطاء فترة سماح لكل المخالفين لنظام الاقامة والمغتربين فى الممكلة العربية السعودية حتى تتحسن الامور بشكل افضل , وان لكل منهم علاج مجانى فى حالة المرض.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فيديو لشاب عربى فى السويد، مع صديقة المقيم في السعودية، يبدى فيه إعجابه بكيفية تعامل المملكة العربية السعودية مع فيروس كورونا المستجد .