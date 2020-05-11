الشرطة السعودية تلقي القبض على تشكيل عصابي تخصص في السلب والنهب

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 سعوديين تخصصوا في سرقة السيارات والسلب.





وقال البيان الصادر عن شرطة الرياض إنه تم القبض على تشكيل عصابي يتكون من خمسة سعوديين تورطوا بارتكاب 104 جرائم منها ( 36) سرقة سيارة، و( 67) جريمة سلب عمالة، وحادثة إحراق لسيارة بعد الاعتداء على قائدها، كما امتهنوا السطو على مقرات سكن العمالة، وسلب متعلقاتهم الشخصية وسياراتهم تحت تهديد السلاح.





وأضاف أن أفراد التشكيل العصابي ارتكبوا مخالفة منع التجول، وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم لها بتهور وسرعة جنونية، وتعاطيهم للمخدرات والإفطار في نهار رمضان.





وتستمر السلطات السعودية في إجراءات القبض على مخترقي الحظر الصحي المفروض في البلاد، في محاولة للسيطرة على الأوضاع في البلاد.





وتفرض السلطات السعودية حظر صحيا في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.