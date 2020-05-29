بعد زيادة إصابات كورونا فى مصر.. تعليم البرلمان تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل 3 سيناريوهات متوقعة لحسم القرار

طلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

لمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة

من ضمنها امتحانات الثانوية.. اتجاه برلماني لتأجيل خطة التعايش مع كورونا

طلاب مصابون

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إن اللجنة ستبحث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعادة النظر في موعد امتحانات الثانوية العامة بحيث يتم تأجيلها أسبوعان لحين انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر.





وكشفت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن وجود 3 سيناريوهات لامتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، الأول: إجراء الامتحانات في موعدها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المشدد، الثاني: تأجيل الامتحانات لحين انحسار الفيروس، الثالث: من يرغب في التأجيل يمكن له الانتظار للسنة القادمة ولن يؤثر ذلك على درجاته.





وأشارت إلى أن هناك أولياء أمور يطالبون بإجراء الامتحانات في موعدها، وذلك لأن أولادهم سئموا من التأجيل والانتظار، إلا أن ذلك أمر مسبعد خلال الفترة الحالة خاصة في ظل التزايد الكبير والمستمر لحالات الإصابة بالفيروس.



