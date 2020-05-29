بعد زيادة إصابات كورونا فى مصر.. تعليم البرلمان تطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل 3 سيناريوهات متوقعة لحسم القرار

طلاب مصابون بـ كورونا.. برلماني يطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة
لمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة
من ضمنها امتحانات الثانوية.. اتجاه برلماني لتأجيل خطة التعايش مع كورونا
مصير غامض ينتظر أكثر من نصف مليون طالب بالثانوية العامة، بعد زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا حتى تخطت الألف حالة يوميا، بجانب إعلان المستشار الصحي لرئيس الجمهورية عن بدء فترة ذروة تفشي الفيروس خلال الأسبوعين القادمين، الأمر الذي قد يؤثر على إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها وفقا لتوقعات نواب لجنة التعليم بالبرلمان.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
طلاب مصابون
طالب النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لحين انتهاء فترة تفشي فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الدولة على أعقاب ذروة تفشي الفيروس خلال الأسبوعين القادمين وفقا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
وأوضح كمال الدين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوضح الحالي لا يحتمل المجازفة بإجراء الامتحانات خوفا على حياة الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس والتي تخطت الألف حالة يوميا، مردفا: "إذا أجرينا مسحات للكشف على طلاب الثانوية العامة سنجد العديد منهم مصاب بالفيروس".
وأكد النائب على صعوبة السيطرة على انتشار الفيروس داخل اللجان نتيجة عدم توفر المساحات والأعداد الكافية لتحقيق التباعد الاجتماعي، بجانب كثرة التجمعات الناتجة عن اختلاط الطلاب خلال فترة الراحة بعد الامتحان، فضلا عن تجمع أولياء الأمور خارج المدارس، وغيرها من المخالفات التي تساعد على انتشار الفيروس.
3 سيناريوهات
من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، إن اللجنة ستبحث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعادة النظر في موعد امتحانات الثانوية العامة بحيث يتم تأجيلها أسبوعان لحين انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر.
وكشفت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن وجود 3 سيناريوهات لامتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، الأول: إجراء الامتحانات في موعدها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المشدد، الثاني: تأجيل الامتحانات لحين انحسار الفيروس، الثالث: من يرغب في التأجيل يمكن له الانتظار للسنة القادمة ولن يؤثر ذلك على درجاته.
وأشارت إلى أن هناك أولياء أمور يطالبون بإجراء الامتحانات في موعدها، وذلك لأن أولادهم سئموا من التأجيل والانتظار، إلا أن ذلك أمر مسبعد خلال الفترة الحالة خاصة في ظل التزايد الكبير والمستمر لحالات الإصابة بالفيروس.
وأوضحت النائبة أن وزارة التربية والتعليم وضعت إجراءات وقاية مشددة لحماية الطلاب خلال الامتحانات، منها تخصيص ساعتين قبل الامتحان لتطهير وتعقيم الطلاب، بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان وتفعيل التباعد الاجتماعي، وأخيرا ارتداء الكمامات ومنع أولياء الأمور من انتظار أبنائهم خارج اللجان.
خطة التعايش
فيما قال النائب إبراهيم حجازي، عضو اللجنة، إن هناك اتجاهين داخل المجلس بشأن التعايش مع أزمة انتشار فيروس كورونا، الأول يطالب بتطبيق خطة التعايش لدعم الاقتصاد واستمرار الحياة، والثاني يطالب بتأجيل خطة التعايش لحين الانتهاء من ذروة انتشار الفيروس.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فترة الذرورة ستسمر خلال الأسبوعين القادمين وفقا لتصريحات المستشار الصحي لرئيس الجمهورية، معلنا تاييده لتأجيل خطة التعايش لحين انحسار الفيروس منعا لتفاقم الأزمة وزيادة حالات الإصابة.
وأشار النائب إلى أن حالات الإصابة اليومية تخطت الألف وفي طريقها للتضاعف خلال فترة الذروة، الأمر الذي يدعو للحذر وتجنب كارثة نزول واختلاط المواطنين بالشوارع، مطالبا الحكومة بضرورة تأجيل خطتها للتعايش، حفاظا على صحة المواطنين.
كما طالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة في حالة استمرار تزايد الإصابات، معربا عن أمله في انحسار تفشي الفيروس عقب انتهاء فترة الذروة، وهو أمر مرهون بقرارات الحكومة ووعي المواطنين.