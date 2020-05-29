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منوعات

شفاء 90% من المصابين.. أدوية المناعة تنجح في علاج مرضى كورونا بـ أمريكا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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مريم صليب
أكدت دراسة أمريكية أن 90% من مصابي فيروس كورونا تعافوا بعد تناولهم ادوية المناعة الخاصة بالأطفال، فقد ساعدهم الدواء في تقوية جهازهم المناعي ومهاجمة الفيروس. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، أشار العلماء إلى أن المرضى الذين تلقوا الدواء تحسنت صحتهم بشكل ملحوظ، مما لفت انتباه الاطباء، لأنهم في البداية كانوا يظنون أن أدوية المناعة التي يعطوها للأطفال لن تؤثر على صحة الكبار وستتحول صحتهم من سئ إلى 

وأضاف الاطباء أن علاج المناعة أيضا يستخدم لمرضى سرطان النخاع، فهو يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومساعدته في قتل بعض الخلايا السرطانية. 

وأجريت الدراسة على 43 مريض أصيبوا بكورونا ودخلوا المستشفى في الفتترة من 9 فبراير حتى 28 فبراير، واختار الاطباء نصف عددهم كعينة عشوائية لتلقي علاج بعقار ruxolitinib وهو الدواء المستخدم لعلاج المناعة. 

فووجئ الاطباء بشفاء الحالات التي كانت تتناول جرعتين من الدواء المذكور يوميا، بالمقارنة بالنصف الآخر من العينة العشوائية.
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