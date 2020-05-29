الصين والاستهلاك الأمريكي.. تراجع أسعار النفط لأول مرة فى 5 أسابيع

شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة 29 مايو 2020، إنخفاضا جديدا، ليتجة لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أخر 5 أسابيع، وذلك بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأميركي طلبا ضعيفا على الوقود، وذلك في أسواق أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية.





وبحسب وكالة رويترز، فأنه بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، فقد تراجع سعر خام برنت بنحو 43 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 34.86 دولارا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33.14 دولارا للبرميل منخفضا 57 سنتا أو ما يعادل 1.7%، ويتجه الخامان القياسيان "برنت وتكساس" صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات، إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما يقوله محللون.





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ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76% في مايو، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38 بالمئة وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999، وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة خلال الأسبوع الماضي فيما ظل الطلب على الوقود فاترا حتى في الوقت الذي بدأت فيه عدة ولايات في رفع قيود على السفر فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.





وبحسب التقرير فأنه بالنظر مستقبلا، سيركز المتعاملون على نتيجة محادثات بشأن تخفيضات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، في الأسبوع الثاني من يونيو، وتدرس السعودية وبعض أعضاء أوبك تمديد خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا بعد يونيو لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا.





فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمثل مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس كورونا، ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولار للبرميل في 2020، بزيادة نحو 5% عن متوسط توقعات أبريل البالغ 35.84 دولار، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجاري البالغ 42.37 دولار.





ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولار للبرميل، ارتفاعا من 31.47 دولار في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق إلى سالب 40 دولارا في أبريل، وقال مارشال ستيفيز محلل أسواق الطاقة لدى آي.إي.جي فانتاج "ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئا للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجيا على مدى العام".









وقالت كارستن فريتش المحللة لدى كومرتس بنك "الطلب على النفط بلغ القاع وإمدادات أوبك+ وأمريكا الشمالية تنخفض بشدة. لذا فالسوق لم تعد تسجل فائضا في الإمدادات مثلما كان يُخشى" مضيفة أنه قد يحدث عجز كبير في المعروض في النصف الثاني من 2020، لكن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يثير احتمال استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي لفترة ممتدة.





ويظهر الاستطلاع أن الطلب قد ينخفض بين 6.4 وعشرة ملايين برميل يوميا خلال 2020، مقارنة مع انكماش يتراوح بين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في الاستطلاع السابق، وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا "من ذروة انكماش سنوية عند 21 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، نتوقع أن ينحسر انكماش الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الرابع".