بقيمة 3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 3 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today .

وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا 761 جنيها.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 870 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 761 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 652 جنيها للجرام.

اقرأ أيضا.. شعبة الذهب: لن يتم استقبال الزبائن فى المحلات دون ارتداء الكمامة





سعر الجنيه الذهب يسجل 6,072 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو26,977 ألف جنيه للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.