AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها في الجيم

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:55 م
رونالدو وصديقته
رونالدو وصديقته
Advertisements
محمد بدران
شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام" في صالة الجيم.


وظهرت جورجينا من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال ليجن باللون الرمادى، أبرز جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.

وكان رونالدو، عاد لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ تجميد النشاط الرياضي، في إيطاليا، من شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعادت أندية الدوري الإيطالي للتدريبات، تمهيدَا لاستئناف المسابقة، والتي سيتم تحديد موعد عودتها غدًا، 28 مايو الجاري، إذا توفرت البروتوكولات الطبية لضمان سلامة اللاعبين.

يذكر ان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جورجينا "حلاق" رونالدو الجديد في الحجر المنزلي.. شاهد

عجائب وطرائف.. أميرة تتحول إلى حلاق رجالي بسبب الحجر الصحي

رونالدو يحتفل بعيد الفصح مع أسرته

كريستيانو رونالدو ينشر صورة بصحبة صديقته جورجينا وأولاده

فى الحجر المنزلى.. صديقة كريستيانو رونالدو تنشر صورة بصحبة أولادها

رونالدو يخطف الأنظار مع صديقته جورجينا على شاطئ البحر

ترشيحاتنا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

بعد يوم من طرحها.. شوكولاتة سايحة جوه كيك تتخطى الـ٢مليون مشاهدة

بعد زيادة الإصابات إلى 1127 حالة..هل تتراجع الحكومة عن خطة التعايش مع كورونا في 15 يونيو؟

المصل واللقاح: لا ينصح بتناول علاج لكورونا دون استشارة طبيب

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

رغم كورونا.. إسرائيل تعيد فتح الجامعات

AdvertisementS

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

كارت صحي لمتابعته.. شروط تسليم حقيبة مستلزمات وأدوية فيروس كورونا

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مركز المطرية بالدقهلية يستقبل متعافية من كورونا بالورود

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر