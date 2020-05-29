شاهد.. صديقة كريستيانو رونالدو تستعرض رشاقتها في الجيم

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام" في صالة الجيم.









وظهرت جورجينا من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال ليجن باللون الرمادى، أبرز جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الاسود للخلف بطريقة ناعمة.





وكان رونالدو، عاد لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ تجميد النشاط الرياضي، في إيطاليا، من شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.





وعادت أندية الدوري الإيطالي للتدريبات، تمهيدَا لاستئناف المسابقة، والتي سيتم تحديد موعد عودتها غدًا، 28 مايو الجاري، إذا توفرت البروتوكولات الطبية لضمان سلامة اللاعبين.





يذكر ان رونالدو انتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.



