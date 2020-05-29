التعليم في أسبوع | وصول وفيات كورونا بين المعلمين لـ 9 حالات ..اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في 5 محافظات .. شوقي يوافق على زيادة مكافأة الملاحظين .. والسماح بتأجيل امتحانات الدبلومات بسبب الفيروس

وقال نائب وزير التربية والتعليم: سيسمح للطالب بالتأجيل للعام القادم مع اعتبار امتحانه المؤجل كفرصة أولى له، سواء لطلاب الدبلومات الفنية أو طلاب الثانوية العامة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يؤدى 770 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.





وأوضح نائب وزير التعليم، أنه سيشرف على امتحانات الدبلومات الفنية، حوالى 230 ألف معلم يعملون في مراقبة الامتحانات والكنترولات ولجان تقدير الدرجات ولجان توزيع الأسئلة.





وخلال هذا الاسبوع ايضا .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال Kg1 بـ المدارس الرسمية الدولية ، اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو 2020 حتى الثلاثاء 30 يونيو 2020 إلكترونيا





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان باب التقديم مفتوح في افرع ( العبور - الشروق - بورسعيد - طنطا - المنصورة - الاسكندرية - دمياط - مدينة نصر - أكتوبر ) ، ومن المقرر أن تقوم كل مدرسة بإعلان آلية التقديم الالكتروني عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .









وللالتحاق ب Kg1 في المدارس الرسمية الدولية لابد من انطباق الشروط التالية :





- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر القادم





- أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية و ذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة





- أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال ، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا





- فس حالة عدم وجود الابوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر ، على ان يكون التوكيل بالتقدم الى المدارس الرسمية الدولية

- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة في ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - المعرفة والمعلومات العامة - المهارات الحركية - مهارات التفكير)





- في حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الامر

- إذا لم يجتز الطفل الاختبارات المطلوبة لن يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر

- لابد من حضور الوالدين معا أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية

- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لما يلي : ( معلوماته - قناعاته - سلوكه في تربية طفله - التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إداراتها )

- يتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول: يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا

- في حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية و الإدارية والتعليمية مع الالتزام بقواعد و شروط القبول

- ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى





وعلى جانب آخر .. أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس – المرشحة للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) فى مصر - عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسمى رياض الأطفال والابتدائي للعام الدراسي 2020 -2021.

وحددت المدرسة التخصصات المتاحة فيما يلي:

معلمات رياض أطفال، معلم/ معلمة فصل (اللغة العربية- English- Math-Sciences)، ومعلم/ معلمة مساعد (اللغة العربية- English- Math-Sciences)، ومعلم/ معلمة تربية رياضية P.E (Male & Female)، ومعلم/ معلمة تربية فنية، ومعلم/ معلمة تربية موسيقية، واخصائى/اخصائية اجتماعى، واخصائى/اخصائية نفسي.





وقالت المدرسة أن شــــــــروط التقديم للوظائف المتاحة تتمثل في:

• أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم

• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (TOEFL, ILETS)

• إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (MOS, ICDL)





وعن مميزات العمل في هذه الوظائف، أكدت المدرسة أنه سيتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.





أما عن الإجراءات الخاصة بالتقديم للوظائف، فيتم التقدم عن طريق ملء استمارة التوظيف على موقع المدرسة





http://eis-tagamo3.org/jobs/ ، وسيتم إعلام المتقدم بموعد المقابلات الشخصية التى ستتم باستخدام برنامج Zoom.





وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم فيما يلي:

• يتم دمج صور جميع الأوراق من (صورة شخصية حديثة – صحيفة إلكترونية حديثة – نسختين من السيرة الذاتية للمتقدم تشتمل على البيانات التفصيلية إحداها باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية - شهادة التخرج- بطاقة الرقم القومي - شهادات للغات الأجنبية أو دورات الحاسب الآلي) في ملف واحد PDF ورفعه في الاستمارة الإلكترونية على الرابط.





• سيتم المطالبة بأصول الأوراق مختومة وقت طلبها، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية (يكتب اسم الوظيفة المتقدم إليها فى خانة الموضوع).





ويتم فتح التسجيل باستمارة التوظيف 15/05/2020 إلى 15/06/2020، وسيتم تحديد موعد عقد اختبارات القبول للمتقدمين بعد غلق باب تقديم الطلبات.





جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس بدأ تشغيلها رسميًا منذ أكتوبر 2018، وهي مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.





وبالنسبة لـ شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب، فهي تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.





وقد شهد هذا الاسبوع ايضا ظهور نتيجة الاعدادية في عدد من المحافظات ، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.





حيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .





واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .





كما اعتمد ا للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.









ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ، كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ، ( بينهما 425 بنات و 175 بنين) .

وقد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 99.71 % .





وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى :





واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم .





واعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية .





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وقال محافظ أسيوط أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًاما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته م.





مشيرًا الى الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.





مطالبا مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج .





وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80 % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 ألفا و499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 ألف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبا من إجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .





حيث بلغ نسبة إجمالى الحضور للإعدادية العامة 61 ألفا و824 طالبا وإجمالى عدد الناجحين 61 ألفا و 677 ناجحًا بنسبة نجاح بلغت 99.76 %.





لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها .





وخلال هذا الاسبوع ايضا ، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تلقى بكل أسف معلومات تفيد بزيادة عدد الزملاء المعلمين الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" إلى تسعة معلمين.





وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم : هذا الخبر سبب لنا حزنا وضيقا شديدين.





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وأضاف قائلا : بهذا الصدد أتقدم بمزيد من الحزن والأسى لجموع المعلمين في جمهورية مصر العربية وطلاب الزملاء الذين فقدناهم، وأسرهم بخالص المواساة.





وختم نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نؤكد أن المعلم هو أحد الجنود التي تحارب لرفعة هذا الوطن راجيا تتميم رسالته، ورفعة دولته دون النظر للمقابل.





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وقال: نحن نعزي أنفسنا نرجو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ الجميع برحمته، وبتغمد جميع الشهداء برحمته. للشهداء الرحمة ولأسرهم ولنا السلوان





وتمثلت اسماء المعلمين المتوفين المعلن عنهم فيما يلي :



