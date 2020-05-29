التعليم في أسبوع | وصول وفيات كورونا بين المعلمين لـ 9 حالات ..اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في 5 محافظات .. شوقي يوافق على زيادة مكافأة الملاحظين .. والسماح بتأجيل امتحانات الدبلومات بسبب الفيروس

* التعليم تستعد لإعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي خلال ايام
* اتجاه لــ الاستعانة بـ ادمودو لتجنب زحام المدارس في العام الدراسي الجديد
* شروط التقديم في كي جي 1 في المدارس الرسمية الدولية
* الاعلان عن وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس
* اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 في 5 محافظات
* وصول عدد وفيات كورونا بين المعلمين إلى 8 حالات
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي على مدار الأسبوع
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع القادم.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : سنعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الذي سيبدأ بعد إجازة العيد ، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة ستعلن في اول يوم عمل بعد العيد.
وعن شكل إعلان النتيجة للطلاب ، أوضح وزير التربية والتعليم ، أن النتيجة قد يتم اعلانها بشكل اكثر تفصيلا عن الشكل الذي اعتاد عليه طلاب منذ بدء تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية.
وقال وزير التربية والتعليم: "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".
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وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.
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وأضاف: "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.
جدير بالذكر أنه كانت نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي من قبل ، تعلن في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.
و وقتها .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .
وقالت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ، ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.
وأضافت وزارة التربية والتعليم: تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، و تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول ، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم قائلة أنه ، تعبر النقطة السوداء عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.
وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي قد أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وعلى جانب آخر .. تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني هذا الاسبوع ، تساؤلا بشأن الملاحظين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام ومدى امكانية انتدابهم من داخل الادارة حرصا على سلامتهم في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد ، وكذلك مدى صدور قرار بزيادة المكافأة لهم من يومين الى ثلاثه أيام.
ومن جانبه .. كشف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالفعل اقترح قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم زيادة المكافآة من يومين الى ثلاثة أيام للملاحظين ، وقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من حيث المبدأ على هذه الزيادة ، وأحال الامر الى الشئون المالية لتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك ، مشيرًا إلى أنه لم يصدر القرار النهائي حتى الان حيث مازالت الشئون المالية تدرس الموضوع.
وقال نائب وزير التعليم : أما فكرة أن يكون الملاحظين من نفس الإدارة التعليمية ، فيصعب تحقيق هذا الامر حاليا ، ولكن الملاحظين سيكونون هذا العام من نفس المديرية وليس من نفس الادارة التعليمية.
كما أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه فى ظل الكثافة الطلابية المرتفعة في بعض مدارس التعليم الفني، وعدم توافق هذا الوضع مع التباعد المكاني المطلوب في المستقبل حفاظا على صحة الطلاب وذويهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث من الصعب تواجد عدد كبير من الطلاب في فصل واحد ، ولذلك نفكر في بدائل لحل هذه المشكلة مع بدء العام الدراسي الجديد.
وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين ، إن البدائل المطروحة التي يتم دراستها حاليا ، منها أن يحضر نصف عدد الطلاب فقط لمدة يومين في الأسبوع في المدرسة ، بينما يدرس النصف الاخر بطريقة التعلم عن بعد في هذين عبر منصة أودمودو.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من الممكن أيضا التفكير في استغلال آليات الفصل المقلوب التي يحضر الطلاب فيها للمدرسة للتدريب علي حل المسائل والتدريبات العملية ، أما الدروس النظرية فيتم شرحها عن بعد عن طريق القصول الافتراضية الموجودة على منصة ادمودو .
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم: بالطبع هذه أفكار مبدأية ولم يصدر بها قرارات نهائية حتى الان ، ولكن من المؤكد أن أسلوب التعليم في فترة ما بعد فيروس كورونا سيختلف جذريا عن شكل التعليم قبل كورونا.
وبشأن امتحانات الدبلومات الفنية .. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الجديد هذا العام هو أنه قد تقرر إتاحة حرية الاختيار للطالب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية العامة هذا العام أو تأجيلها إلى العام القادم، تقديرا لظروف مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال نائب وزير التربية والتعليم: سيسمح للطالب بالتأجيل للعام القادم مع اعتبار امتحانه المؤجل كفرصة أولى له، سواء لطلاب الدبلومات الفنية أو طلاب الثانوية العامة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يؤدى 770 ألف طالب امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام.
وأوضح نائب وزير التعليم، أنه سيشرف على امتحانات الدبلومات الفنية، حوالى 230 ألف معلم يعملون في مراقبة الامتحانات والكنترولات ولجان تقدير الدرجات ولجان توزيع الأسئلة.
وخلال هذا الاسبوع ايضا .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال Kg1 بـ المدارس الرسمية الدولية ، اعتبارا من يوم الاثنين 1 يونيو 2020 حتى الثلاثاء 30 يونيو 2020 إلكترونيا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان باب التقديم مفتوح في افرع ( العبور - الشروق - بورسعيد - طنطا - المنصورة - الاسكندرية - دمياط - مدينة نصر - أكتوبر ) ، ومن المقرر أن تقوم كل مدرسة بإعلان آلية التقديم الالكتروني عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
وللالتحاق ب Kg1 في المدارس الرسمية الدولية لابد من انطباق الشروط التالية :
- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و 11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر القادم
- أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية و ذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة
- أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال ، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا
- فس حالة عدم وجود الابوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر ، على ان يكون التوكيل بالتقدم الى المدارس الرسمية الدولية
- لابد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة في ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - المعرفة والمعلومات العامة - المهارات الحركية - مهارات التفكير)
- في حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الامر
- إذا لم يجتز الطفل الاختبارات المطلوبة لن يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر
- لابد من حضور الوالدين معا أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية
- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لما يلي : ( معلوماته - قناعاته - سلوكه في تربية طفله - التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إداراتها )
- يتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات
- في حالة تساوي درجة اختبار القبول: يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا
- في حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول
- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية و الإدارية والتعليمية مع الالتزام بقواعد و شروط القبول
- ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى
وعلى جانب آخر .. أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس – المرشحة للحصول على الاعتماد من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) فى مصر - عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسمى رياض الأطفال والابتدائي للعام الدراسي 2020 -2021.
وحددت المدرسة التخصصات المتاحة فيما يلي:
معلمات رياض أطفال، معلم/ معلمة فصل (اللغة العربية- English- Math-Sciences)، ومعلم/ معلمة مساعد (اللغة العربية- English- Math-Sciences)، ومعلم/ معلمة تربية رياضية P.E (Male & Female)، ومعلم/ معلمة تربية فنية، ومعلم/ معلمة تربية موسيقية، واخصائى/اخصائية اجتماعى، واخصائى/اخصائية نفسي.
وقالت المدرسة أن شــــــــروط التقديم للوظائف المتاحة تتمثل في:
• أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم
• إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (TOEFL, ILETS)
• إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (MOS, ICDL)
وعن مميزات العمل في هذه الوظائف، أكدت المدرسة أنه سيتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.
أما عن الإجراءات الخاصة بالتقديم للوظائف، فيتم التقدم عن طريق ملء استمارة التوظيف على موقع المدرسة
http://eis-tagamo3.org/jobs/ ، وسيتم إعلام المتقدم بموعد المقابلات الشخصية التى ستتم باستخدام برنامج Zoom.
وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم فيما يلي:
• يتم دمج صور جميع الأوراق من (صورة شخصية حديثة – صحيفة إلكترونية حديثة – نسختين من السيرة الذاتية للمتقدم تشتمل على البيانات التفصيلية إحداها باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية - شهادة التخرج- بطاقة الرقم القومي - شهادات للغات الأجنبية أو دورات الحاسب الآلي) في ملف واحد PDF ورفعه في الاستمارة الإلكترونية على الرابط.
• سيتم المطالبة بأصول الأوراق مختومة وقت طلبها، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية (يكتب اسم الوظيفة المتقدم إليها فى خانة الموضوع).
ويتم فتح التسجيل باستمارة التوظيف 15/05/2020 إلى 15/06/2020، وسيتم تحديد موعد عقد اختبارات القبول للمتقدمين بعد غلق باب تقديم الطلبات.
جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس بدأ تشغيلها رسميًا منذ أكتوبر 2018، وهي مدرسة دولية حكومية تتكون من 3 مراحل هي PYP وتشمل المرحلة العمرية من 4 لـ 12 سنة، وMYP وتشمل المرحلة العمرية من 11 لـ 16 سنة، ومرحلة وتشمل المرحلة العمرية من 16 لـ19 سنة.
وبالنسبة لـ شهادة الاي بي التي تمنحها للطلاب، فهي تختلف عن أي شهادة دولية أخرى، لأنها تجمع ثقافات كل البلاد وليست قاصرة على بلد واحد، أما الشهادات الأخرى فتعتبر شهادات محلية في بلادها تحمل ثقافة هذه البلد فقط مثل الدبلومة الأمريكية.
وقد شهد هذا الاسبوع ايضا ظهور نتيجة الاعدادية في عدد من المحافظات ، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة نجاح 98.6 %.
حيث قدم (١٥٣٠٢٠) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالب وطالبة .
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ١٠٠% .
واعتمد نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ١٠٠% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٩٩% .
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( ٢٠٣٥) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم .
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
كما اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.
كما اعتمد السيد اللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الاول للعام الدراسى 2019 /2020 ، وذلك بحضور خالد حجازى – وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
ووفقا لـ نتيجة الشهادة الاعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل ، بلغ اجمالى المتقدمين 149152 ، كما بلغ اجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية وعددهم 600 طالب وطالب ، ( بينهما 425 بنات و 175 بنين) .
وقد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 99.71 % .
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى :
واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم .
واعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية .
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وقال محافظ أسيوط أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمًاما كبيرا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية على وخاصة فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته م.
مشيرًا الى الدعم الذي توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعى فضلا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات.
مطالبا مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمى معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج .
وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين 99.80 % وبلغ عدد الحضور النظامى 60 ألفا و499 طالبا وبلغ عدد الناجحين منهم 60 ألف و381 طالبا وعدد الحضور المنازل 1325 ونجح منهم 1296 طالبا من إجمالى المنازل بنسبة نجاح للمنازل بلغت 97.81 % .
حيث بلغ نسبة إجمالى الحضور للإعدادية العامة 61 ألفا و824 طالبا وإجمالى عدد الناجحين 61 ألفا و 677 ناجحًا بنسبة نجاح بلغت 99.76 %.
لافتا إلى أن عدد الحضور من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 الاف و644 طالبا نجح منهم 8569 طالبا بنسبة نجاح بلغت 80.50 % فضلا عن ان نسبة نجاح الطلاب المكفوفين بلغت 100 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 92.5 % مضيفا ان النتيجة جارى توزيعها على الادارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها .
وخلال هذا الاسبوع ايضا ، أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه قد تلقى بكل أسف معلومات تفيد بزيادة عدد الزملاء المعلمين الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" إلى تسعة معلمين.
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوم : هذا الخبر سبب لنا حزنا وضيقا شديدين.
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وأضاف قائلا : بهذا الصدد أتقدم بمزيد من الحزن والأسى لجموع المعلمين في جمهورية مصر العربية وطلاب الزملاء الذين فقدناهم، وأسرهم بخالص المواساة.
وختم نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نؤكد أن المعلم هو أحد الجنود التي تحارب لرفعة هذا الوطن راجيا تتميم رسالته، ورفعة دولته دون النظر للمقابل.
وقال: نحن نعزي أنفسنا نرجو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظ الجميع برحمته، وبتغمد جميع الشهداء برحمته. للشهداء الرحمة ولأسرهم ولنا السلوان
وتمثلت اسماء المعلمين المتوفين المعلن عنهم فيما يلي :
خالد صلاح الدين عبد الغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة ، ومحمد السيد عبد الرحيم مدرس علوم بمدرسة محمد عبده الإعدادية بنين بإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، وأحمد محمد السيد عنانى وكيل مدرسة سمسطا التجارية ببنى سويف ، و الأستاذة علا جاب الله مصطفى منصور، معلمة الكيمياء بمدرسة فيشار الثانوية فى إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى ، و وليم ملاك مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان في القاهرة ، و محمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربية ، وحسني سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور ، و عبد اللطيف سعيد إمام بمدرسة الشهيد على نجم.