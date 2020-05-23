بالرقم القومي.. ظهور نتيجة أبحاث طلاب صفوف النقل بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، برئاسة محمد عطية ظهور نتيجة أبحاث صفوف النقل عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .





وتضمنت النتائج أبحاث صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى .





ويمكنك الحصول على نتيجة المشروع البحثي من خلال موقع محافظة القاهرة وذلك من إدخال الرقم القومى للطالب والصف الدراسى المقيد به.





يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت استبدال امتحانات نهاية العام للصفوف المذكورة بمشروعات بحثية.





وجاء ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وحماية أبنائنا الطلاب.



