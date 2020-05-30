جامعة حلوان فى أسبوع.. خروج الفوج الأول للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالمطرية.. وارتداء الكمامة اجبارى اعتبارا من 30 مايو

بعد خلوهم من كورونا.. خروج الفوج الأول للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالمطرية
اعتبارًا من 30 مايو .. ارتداء الكمامة إجباري في جميع منشآت جامعة حلوان
4 يونيو.. جامعة حلوان تعقد مؤتمرا دوليا أونلاين حول كورونا
غادر الفوج الأول من نزلاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمطرية التابعة لجامعة حلوان إلى منازلهم بعد انقضاء فترة العزل الاحتياطي والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.
وحرص الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على استقبالهم وتوفير العناية والرعاية، كما قام بزيارتهم في أول أيام عيد الفطر المبارك للاطمئنان عليهم و إدخال البهجة و السرور و إضفاء مناخ من المرح والفرحة على أطفالهم.
وأكد الدكتور ماجد نجم، دعم الجامعة لأى عمل يسهم في خدمة المواطن المصري ورعايته، مشيرا إلى أن الجامعة بذلت جهدًا كبيرًا خلال فترة العزل من أجل أبناء مصر العائدين من الخارج و تقديم الرعاية الكاملة لهم مع المتابعة المستمرة لحالتهم الصحية و الحرص على التعقيم والتطهير و توفير الكمامات والمطهرات لهم و تطبيق أساليب الوقاية و التباعد الاجتماعى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت إدارة جامعة حلوان إلزام المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامات ، وكذلك حظر دخول أى فرد من دون ارتداء الكمامة لأى منشأة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة ، اعتبارًا من 30 مايو الجارى .
يأتي ذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء المواطنين والعاملين الكمامات بجميع المنشآت والمرافق العامة وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
ودعا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إدارات الأمن والشئون الإدارية تنفيذ قرار الدولة بكل دقة وحزم مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.
وفي سياق متصل أكد رئيس جامعة حلوان، اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة ستقوم بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية من أقنعة وقفازات وملابس وقائية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية و ذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات.
يعقد المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمى، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة لدعم العمل الجاد للتغلب على أى معوقات تفرضها الظروف الراهنة وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.
ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة، والاتجاهات البحثية الملحة لجائحة كورونا ذات العلاقة المباشرة بالمجالات الطبية والهندسية والفنية وذلك من خلال حضور قوي ومؤثر لمجموعة من المتخصصين البارزين من جامعة حلوان وخبراء من إيطاليا وألمانيا وأمريكا وأستراليا من جهات بحثية وتطبيقية.
ويعقد "المؤتمر الافتراضى الدولى حول فيروس كورونا المستجد - تحديات وممارسات متعددة التخصصات "أون لاين وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو ٢٠٢٠ ويتم بث جلساته لايف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.