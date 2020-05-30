جامعة حلوان فى أسبوع.. خروج الفوج الأول للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالمطرية.. وارتداء الكمامة اجبارى اعتبارا من 30 مايو

بعد خلوهم من كورونا.. خروج الفوج الأول للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالمطرية

اعتبارًا من 30 مايو .. ارتداء الكمامة إجباري في جميع منشآت جامعة حلوان

4 يونيو.. جامعة حلوان تعقد مؤتمرا دوليا أونلاين حول كورونا









غا در الفوج الأول من نزلاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمطرية التابعة لجامعة حلوان إلى منازلهم بعد انقضاء فترة العزل الاحتياطي والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.





وحرص الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على استقبالهم وتوفير العناية والرعاية، كما قام بزيارتهم في أول أيام عيد الفطر المبارك للاطمئنان عليهم و إدخال البهجة و السرور و إضفاء مناخ من المرح والفرحة على أطفالهم.







