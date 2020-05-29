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تعليم

31 مايو .. طلاب فرق النقل بجامعة حلوان يبدأون تسليم المشاريع البحثية

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:07 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، استبدال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2019-2020 لطلاب سنوات النقل بالرسائل البحثية أو عقد امتحانات إلكترونية. 

وطبقت جامعة حلوان نظام المشاريع البحثية في أغلب كلياتها مثل الحقوق والتجارة والآداب والتربية والطب والحاسبات وغيرها من الكليات. 

وأوضحت الكليات ضوابط عمل هذه المشاريع عبر صفحاتها الرسمية على الفيس بوك والمواقع الرسمية لها ، كما حددت كل كلية طريقة تسليم هذه الأبحاث بنظام الاون لاين ، حفاظا على سلامة الطلاب . 

ومن المقرر أن يبدأ كافة طلاب النقل بالجامعة في تسليم هذه المشاريع ابتداء من يوم 31 مايو وفقا للمواعيد التى تحددها كل كلية على حدا .
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