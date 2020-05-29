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محافظات

هل تغير اسم شارع سليم الأول للشهيد أحمد منسي.. محافظة القاهرة تجيب

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:18 م
الشهيد احمد منسي
الشهيد احمد منسي
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عبد العزيز جمال
كشف الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية عن حقيقة تغيير اسم شارع سليم الأول بحي الزيتون إلى البطل الشهيد أحمد منسي.

وأكد "فوزي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي ولم تصله أي توجيهات رسمية بتغيير اسم الشارع حتى الآن.

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وأوضح نائب المحافظ أنه يتمنى تغيير اسم الشارع على الفور لاسم الشهيد البطل أحمد منسي والذي ضرب أروع الأمثلة للتضحية فداء للوطن.

وأوضح أن الشارع ليس صغيرا ويضم العديد من المؤسسات والبنوك، لذا فإن عمليه تغييره تتطلب وقتا.

يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بتغيير اسم شارع سليم الاول بحي الزيتون بالقاهرة، إلى البطل الشهيد أحمد منسي بعد مطالبات عدة من أهالي الحي والمواطنين.


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