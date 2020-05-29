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التعليم العالي في أسبوع.. إعلان نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز.. وفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:07 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حسام الفقي
_البحث العلمي تعلن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية
_إعلان نص اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز الصادرة من وزير التعليم العالي 
_عبدالغفار يهنئ منتسبي العمل الأكاديمي بعيد الفطر

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إعلان اللائحة الموحدة لأطباء الامتياز، وقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لجميع منتسبي العمل الأكاديمي.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.


وشدد خالد عبد الغفار على ضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكل المستشفيات الجامعية.


وأكد الوزير ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.


كما نشر الخميس الماضي، في عدد الوقائع المصرية، قرار جديد للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء رقم 1450 لسنة 2020، والذي ينص على إصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجباري (الامتياز) بنظام السنة الواحدة.


وتضمن نص القرار العمل بأحكام تلك اللائحة وإلغاء كل حكم يخالف أحكامها.

 

وكانت أبرزه إنشاء في كل مستشفى جامعي لجنة برئاسة المدير التنفيذي لها لتنفيذ برنامج التدريب الإجباري "الامتياز" .

 

كما يعين رئيس مجلس الإدارة في كل مستشفى جامعي أو مركز معتمد من الأعلى للمستشفيات الجامعية مديرا لبرامج تدريب الأطباء الإجباري.


بينما أعلنت الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر من خلال التعليم عن بُعد بواسطة الإنترنت.

حيث تبدأ الدورة فى 6 يوليو وتستمر حتي 6 سبتمبر.


وتتناول هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون 82 /2002 وتشمل الملكية الصناعية (براءات الاختراع، نماذج المنفعة، العلامات التجارية، التصميمات الصناعية، والمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية).


بينما الملكية الأدبية و تشمل حق المؤلف و الحقوق المجاورة) كما تشمل أيضًا معلومات عن المعارف التقليدية .


وللاستفسار عبر هذه الايميلات: [email protected], [email protected]
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