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فن

غريب الحب لـ رامي صبري تقترب من 3 ملايين مشاهدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ ٣ مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية لقناة الـ سي بي سي على "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".

وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين..  ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".

تدور أحداث مسلسل "فرصة تانية" حول المهندسة ملك، والتي تمر بالعديد من العلاقات والتجارب العاطفية، التي تفشل بسبب حبها للعمل، ولكن سرعان ما تجد نفسها لقمة في أيدي الطامعين.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.
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