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ثقافة

فنانون مغاربة يطلقون أوبريت أبطال التحدي لدعم الأطباء ضد كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى

أطلق فنانون وإعلاميون مغاربة مؤخرا، أوبريت غنائى تحت عنوان "أبطال التحدي"، للإحتفاء بالاطباء أبطال الخط الأمامي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وحسب القائمين على هذا الفني، أن الاوبريت وهو من فكرة وألحان الإعلامي الفنان سمير بحاجين وكلمات أحمد الصمدي، كما ان هذه المبارة تأتي احتفاء بإدارة الملك محمد السادس ملك المغرب للازمة الصحية التى خلفها فيروس كورونا فى المملكة، فضلا تعزيز ثقافة التضامن الوطني من أجل المصالح العليا للوطن.

 

   كما يأتي هذا العمل الفني، حسب  وكالة المغرب العربى ، للتعريف بأهمية الفن ورسالته النبيلة في تحدي الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا والحجر الصحي الذي فرضته، وتحفيزا لثقافة الصمود و التحدي".

 

    ويعد أوبريت "أبطال التحدي"، أيضا، إسهاما في ترسيخ دور الفن الذي يواكب الأزمة، ويرفع معنويات الفرق  الطبية و التمريضية والأمنية والتعليمية والإعلام، وكافة القطاعات التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء، كما يحتفي بانخراط المواطنين المغاربة الفعال في هذه المعركة الجماعية في مواجهته.

 

   وشارك في أداء هذا الأوبيريت الذي تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الفنانين ، ومن ضمنهم المطرب فؤاد الزبادي، وحمزة لبيض، وصلاح الدين محسن، ومريم بنمير، وفاطمة الزهراء القرطبي، وليلى البراق، وياسين الأشهب وجمال همراس، وعفراء الدحموني، وآدم بنلمقدم، ودليلة مكسوب وسامي الشرايطي.

 

  كما شارك في هذا العمل الذي أشرف على إخراجه الفنان سعيد بلي، الفنان الممثل القدير، عبد القادر مطاع، إلى جانب عدد من الإعلاميين من منابر إعلامية مختلفة، والعديد من الفعاليات الفنية وأطفال بإبداعات متعددة، وكذا عازفين و موسقيين "توحدهم رسالة الاعتراف لمن قدموا  الواجب الوطني بكل تفان وإخلاص".

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