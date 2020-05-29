طمع في الميراث .. ضبط سائق قتل ابن عمه وأصاب آخرين في قنا

ألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على متهم قتل ابن عمه وأصاب عمه وابن عمه الثانى لخلافات على الميراث.





تمكنت قوة أمنية قادها العميدان عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا وسعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





تبين من تحريات المباحث ، نشوب خلاف بين أبناء عمومه بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص أثناء تقسيمهم منزل بالميراث، واعترض المتهم محمد.ف.م ٢٧ سنه سائق، علي المبلغ الممنوح له من عمه محسب.أ.ع ٥٣ سنه عامل.





وطمع المتهم في مبلغ أكبر من المحدد له، مما دفعه إلي قتل أحمد.م.ع ٣١ سنه، عامل، نجل عمه بطعنات قاتلة بالسكين، و إصابة عمه و ابن عم آخر يدعي قشر.م.ع ٢٥ سنه، عامل.





وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة قوص، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أبناء العمومة بقرية الجمالية بقوص، نتج عنه قتيل ومصابين.





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