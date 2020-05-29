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فن

محمود حافظ: اعرف قيمة نفسي وأخاف أن أخذل الجمهور

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان محمود حافظ في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه لا يخشى حصر المخرجين له خاصة بعد نجاحه الكبير في الأعمال الوطنية آخرها الاختيار.

وأوضح: "أنا لا أعطي فرصة لأي مخرج أن يضعني في اتجاه واحد، وحينما أجد أن الدور المعروض على لا يضيف لي لا أقبله، لأنني أعرف قيمة نفسي وما أقدمه جيدا، وبخاف أخذل الجمهور".

تدور أحداث المسلسل حول قصة استشهاد العقيد أحمد منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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