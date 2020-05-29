احم نفسك من كورونا.. لو عايز تجدد البطاقة هتجيلك لحد البيت.. فيديو

عدة خدمات إلكترونية أتاحتها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت أو من خلال التطبيق الرسمي الخاص بالوزارة على التليفونات المحمولة. إلكترونيةأو









"خدمات استخراج مصدرات الأحوال المدنية " من أبرز الخدمات التى يتردد عليها المواطنون ولذلك فعلت الوزارة خدمات الحصول على مصدرات الأحوال المدنية من خلال موقعها الرسمى للتيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا.





وتشمل الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقيد العائلي والفردي، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل.



