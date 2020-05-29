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حوادث

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر النيل بشبرا الخيمة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة دائرة قسم أول حيث جرى نقلها إلى مستشفى النيل تحرر محضر بالواقعة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتها وكشف هويتها.
تلقى العميد ياسر منصور مدير ادارة المسطحات بلاغا يفيد العثور على جثة شخص طافية على مياه نهر النيل بالبر الشرقي بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا دائرة قسم أول.
وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وجرى انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدي شورت فقط وحافي القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وطولة حوالى 160 سم.
وكان حريق هائل داخل أحد المخازن الخاصة بتجميع وفزر القمامة في منطقة الزرايب بالخصوص بمحافظة القليوبية دون أي خسائر فى الأرواح.
وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء إلى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة على االنيران واخمادها ومنع امتدادها الى المناطق المجاورة للمخزن.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن لتجميع القمامة بمنطقة الزرايب بمدينة الخصوص وانتقلت على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.
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