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حوادث

اندلاع حريق بمخزن للقمامة بالخصوص .. فيديو وصور

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:50 ص
حرق منطقة الزرايب
حرق منطقة الزرايب
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إبراهيم الهوارى
اندلع فجر اليوم الجمعة حريق هائل داخل أحد المخازن الخاصة بتجميع وفزر القمامة في منطقة الزرايب بالخصوص بمحافظة القليوبية دون أي خسائر فى الأرواح.


وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاطفاء إلى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة على االنيران واخمادها ومنع امتدادها الى المناطق المجاورة للمخزن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القليوبية بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن لتجميع القمامة بمنطقة الزرايب بمدينة الخصوص.

وانتقلت على الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها.

وتبين من المعاينة نشوب حريق فى احد المخازن الخاصة بتجميع وفرز القمامة بمنطقة الزرايب وجارى السيطرة على الحريق واخماد النيران.
اندلاع حريق بمخزن للقمامة بالخصوص .. فيديو وصور
اندلاع حريق بمخزن للقمامة بالخصوص .. فيديو وصور
اندلاع حريق بمخزن للقمامة بالخصوص .. فيديو وصور
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