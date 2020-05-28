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حوادث

حبس قاتل عجوز طوخ بسبب الشذوذ

الخميس 28/مايو/2020 - 07:46 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة مركز طوخ بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها القليوبية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف بالمعاش في قرية الصفا بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي.


كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.


وقال المتهم البالغ من العمر 22 عاما في التحقيقات إنه تعرف على المجني عليه منذ 6 سنوات عندما طلب منه الأخير تنظيف منزله في قرية الصفا نظير مبلغ مالي.


وأضاف المتهم أنه أثناء تنظيف المنزل طلب المجني عليه منه أن يذهب معه لتنظيف منزله الآخر الكائن بمنطقة نائية بالقرية بحجة أنه رجل مسن نظير أجر مضاعف فوافق على الفور وذهب معه إلى المنزل، وأغراه بالمال نظير ممارسة الرذيلة معه فوافق المتهم في لحظة ضعف لاحتياجه للنقود.


وأشار المتهم إلى أنه مارس الرذيلة مع المجني عليه نظير أجر مادي حتى كره نفسه وقرر التخلص منه، مضيفا أنه في يوم الواقعة استل مطواة وأثناء مقابلته المجني عليه بالمنزل سدد له 12 طعنة ثم سرق مبلغا ماليا كان بحوزة القتيل وهاتفه المحمول.
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