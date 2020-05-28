التحقيق في نشوب حريق بمنزل سكني بقليوب

نيابة قليوب بندب المعمل الجنائي لفحص اندلاع حريق داخل منزل بقليوب ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات. أمرتأسباب





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمنزل بمدينة قليوب دون خسائر بشرية.









تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمنزل بشارع الجبالي خلف نادي باريس.





وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.





وكان عامل قد لقى مصرعه في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات أسرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وجرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.