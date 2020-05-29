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أخبار العالم

الهند.. قرود تسرق عينات دم مصابي كورونا ومخاوف من تفشي العدوى بين البشر

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:01 م
قرود تسرق عينات كورونا
قرود تسرق عينات كورونا من مستشفى في الهند
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قسم الخارجي
حادث فريد من نوعه تسبب في حالة من الذعر بين السكان في الهند، حيث تمكنت مجموعة من القرود في الهند من سرقة مجموعات من عينات دم المرضى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعن تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، هاجمت القرود عاملا صحيا يسير في إحدى كليات الطب الحكومية في ميروت بالقرب من العاصمة دلهي.

ونقلت عن طبيب مسؤول في الكلية قوله إن القرود سرقت عينات دم لأربعة مرضى بفيروس كورونا كانوا يخضعون للعلاج، مؤكدا أنهم مضطرون لأخذ عينات دم أخرى من المرضى.

في المقابل، يخشى السكان من يعيشون بالقرب من الجامعة من تقشي فيروس كورونا إذا قامت القرود بسكب عينات الدم أو حملها إلى المناطق السكنية التي يعيشون فيها.

ولم توضح السلطات الهندية ما إذا كانت القرود سكبت عينات الدم، أو احتمالية إصابتها بالفيروس، فيما قال الطبيب اس كي جارج إنه "لم يتم العثور على أي دليل على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى".

بينما بدأت السلطات المحلية في المنطقة تحقيقا حول سوء التعامل مع عينات مرضى فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في الهند 165,799 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 4,706 حالات.
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