وزير التعليم يحذر من شائعات تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ويؤكد: لا تصدقوا إلا بياناتنا الرسمية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" خارج الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وصفحة وزير التربية والتعليم وصفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لا أساس له من الصحة.





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وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الخبر المتداول حاليا والذي يزعم أنه سوف يتم غدا إصدار بيان رسمي خاص بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، هو خبر مزيف بالكامل ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له علي الإطلاق.





اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة. وكان قد





وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.





وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :



