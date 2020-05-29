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فن

شوكولاتة سايحة جوه كيك لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى 3 ملايين مشاهدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:48 م
شوكولاتة سايحة جوه
شوكولاتة سايحة جوه كيك
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سعيد فراج
حققت أغنية «شوكولاته سايحة جوه كيك»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال 3 مليون و65 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد ٢٤ ساعة من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.
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