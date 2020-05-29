شوكولاتة سايحة جوه كيك لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى 3 ملايين مشاهدة

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".





الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



