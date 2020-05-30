لطلاب الإعلام.. دورة تدريبية لتقديم نشرات الأخبار مع المذيع چورج رشاد

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم دورة تقديم النشرات الإخبارية مع الإعلامي چورچ رشاد، على أن تكون أونلاين.





وأضاف المركز، أن الدورة تنظم للمرة الثانية بناء على طلب العديد من الطلاب، موضحا أنه ستبدأ خلال شهر يونيو القادم، فور اكتمال العدد.





وأشار مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي، إلى أن الإعلامي چورچ رشاد، هو مدير إدارة المذيعين بالتليفزيون المصري، وله خبرة كبيرة في المجال الإعلامي، على أن يعطى للحاضرين شهادات معتمدة، ويكون الاستفسارات والحجز من خلال تطبيق what’s App على الرقم: