كيرفى ومتناسق.. 3 نجمات تتحدى الحجر الصحى بالوزن المثالي

مع فرض الحظر والحجر الصحى بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد
، يلجأ اغلب الاشخاص الى تناول الطعام بكثرة لتفريغ بعض الطاقة السلبية او لضياع وقت الفراغ وهو ما يتسبب فى زيادة الوزن.
ولكن هناك بعض النجمات استغلت هذه الفترة من الحظر والحجر الصحى بالحفاظ على وزنها المثالى بـ الكيرفى المتناسق"، وكان على رأسهن ياسمين صبري
وزينة
ومى عمر
، وهن النجمات اللاتى ظهرهن فى الفترة الأخيرة بوزن مثالى على عكس بعض الفنانات الاخرى.
تعتمد الفنانة ياسمين صبري
، على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتتميز باختيارها لستايل الخاص بها من الفساتين الشجرة مكشوفة الأكتاف وذات الطول المناسب، وتميل غلى الألوان المبهجة، وستايل الفساتين القديمة التى تبرز أنوثتها ورشاقتها.
فى الفترة الاخيرة تتمتع الفنانة زينة بقوام رشيق ومتناسق وهو ما يعتبره البعض الجسم "الكيرفى" كما انها تتميز باطلالات عصرية ومواكبة لأحدث صيحات الموضة وهو ما يبرز أنوثتها.
تعتمد الفنانة مى عمر على الملابس الضيقة الجريئة وهو ما يكشف عن قوامها الرشيق وحافظها على وزنها المثالى المستمرة عليه .