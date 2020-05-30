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رياضة

عروض تركية وبرتغالية.. أشرف بن شرقي يرغب في الرحيل عن الزمالك

السبت 30/مايو/2020 - 12:59 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
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القسم الرياضي
كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر المقرب من بن شرقي أن رغبة اللاعب جاءت بعدما وصلت له عدد من العروض الأوروبية في الفترة الماضية، خاصة من أندية الدوري التركي والبرتغالي.


الجدير بالذكر أن مجلس إدارة القلعة البيضاء أعلن من قبل عن رفضهم لرحيل بن شرقي، وتمسك النادي ببقاء اللاعب في الموسم المقبل لما يمثله من أهمية كبيرة مع الفريق الأبيض.

ويعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بن شرقي بشكل أساسي، خاصة في ظل إجادة الأخير بأكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.

ويخوض الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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