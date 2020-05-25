الزمالك يوافق على تعديل عقد أشرف بن شرقي خوفا من العروض الخارجية

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التواصل مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأبيض خلال الأيام القليلة الماضية.
واشارت بعض التقارير المغربية إن المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك طلب من بن شرقي عدم التفكير في العرض التركي المقدم له من جانب نادي طرابزون.
وطالب أمير من الاعب الانتظار لحين العودة إلى مصر من أجل تعديل عقده مع الأبيض بما يتناسب مع قيمته.
ويدرس مسؤولو نادي الزمالك في تعديل عقد بن شرقي تعويضًا له عن قرار رفض رحيله عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.
ويحصل بن شرقي مع الزمالك على مليون و500 ألف يورو سنويًا ويعتبر ثاني أكثر اللاعبين من حيث القيمة المالية المرتفعة بعد فرجاني ساسي اللاعب التونسي والذي يحصل على مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد.