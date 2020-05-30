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ديني

دار الإفتاء: يجوز القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 03:00 ص
حكم القنوت في الصلاة
حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض الكورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل، ومصيبة من المصائب حلَّت بكثير من بلدان العالم، سواء كان القنوت لرفعه أو دفعه، وذلك من عموم المسلمين؛ الموبوئين بالكورونا وغيرهم.

وأضافت، أن الدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا للمسلمين وغير المسلمين، في الصلاة وخارجَها، كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملًا بقول بعض العلماء، أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا مِن خلاف مَن قصره عليها من الفقهاء.

حكم القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الفجر من الأمور المستحبة وهو سُنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم فى الوتر، وكذلك فى صلاة الصبح أو فى الفجر وليس واجبًا، لما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- حيث قال: "ما زالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يقنتُ في الفجرِ حتَّى فارقَ الدُّنيا".
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