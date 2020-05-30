الأحد.. انقطاع مياه الشرب عن 4 مراكز بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن عدد من القرى بأربعة مراكز بالمحافظة، وذلك إيماء إلى أعمال الصيانة الطارئة لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذى لمركز أبشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٢ ساعة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الساعة مساءا غدا الأحد الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠.
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وكشفت الشركة عن المناطق المتأثرة بالانقطاع وهي مركز الفيوم : قرى المندرة . بهنس وتوابعهم - مركز ابشواى: مركز ومدينة ابشواى عدا طبهار والناصريه - مركز سنورس: فيديمين . سنهور وتوابعهم - مركز يوسف الصديق:كحك بحرى وتوابعها.
وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذة المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.