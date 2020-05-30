الأحد.. انقطاع مياه الشرب عن 4 مراكز بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع

عن عدد من القرى بأربعة مراكز بالمحافظة، وذلك إيماء إلى أعمال

الطارئة لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذى لمركز أبشواى أمام عزبة العصارة بالطريق الدائرى مما يستلزم قطع المياه لمدة ١٢ ساعة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الساعة مساءا غدا الأحد الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠.

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