سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

وتأتي سيارة أوبل opel insignia 2020 بمحرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 إلى 100 خلال 9 ثوانٍ.

مواصفات opel insignia 2020



تستهلك السيارة اوبل انسيجنيا 2020 وقود بمقدار 5.9 لتر لكل 100 كم، وذلك حسب المعلومات الرسمية الصادرة من الوكيل.









هذا وجاءت اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للإنغلاق "ABS"، وتوزيع إلكترونى للفرامل "EBD"، وبرنامج التوازن الإلكترونى "ESP"، ومتاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن أقصى درجات الراحة للسائق.





أسعار أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر بعد الزيادة

