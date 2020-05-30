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سيارات

سعر ومواصفات أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر.. صور

السبت 30/مايو/2020 - 08:07 ص
اوبل انسيجنيا
اوبل انسيجنيا
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اشرف عطية
طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، السيارة أوبل انسجنيا موديل 2020 السيدان بمواصفات قياسية.


وتأتي سيارة أوبل  opel insignia 2020 بمحرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي 165 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات جر أمامي يستطيع التسارع من 0 إلى 100 خلال 9 ثوانٍ.



مواصفات opel insignia 2020
تستهلك السيارة اوبل انسيجنيا 2020 وقود بمقدار 5.9 لتر لكل 100 كم، وذلك حسب المعلومات الرسمية الصادرة من الوكيل.


هذا وجاءت اوبل انسيجنيا opel insignia 2020 بالعديد من مواصفات الأمان، من بينها «السوائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للإنغلاق "ABS"، وتوزيع إلكترونى للفرامل "EBD"، وبرنامج التوازن الإلكترونى "ESP"، ومتاحة بجنوط سبور 18 انش وفوانيس شبورة أمامية وخلفية ونظام ذكى لركن السيارة مما يضمن أقصى درجات الراحة للسائق.

 
أسعار أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 في مصر بعد الزيادة
أوبل انسيجنيا opel insignia 2020 تبدأ من 470.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.
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