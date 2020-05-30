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فن

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 04:27 ص
حسن حسني
حسن حسني
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ميرنا محمود
نعي الفنان رامز جلال  الفنان القدير حسن حسني بعد اعلان وفاتة فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر رامز جلال   صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى فيسبوك  قائلا : ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا


توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنه ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويجعلك مع الانبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

Posted by Ramez Galal on Friday, 29 May 2020
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