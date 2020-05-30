AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الله يرحمك يا حبيبى.. السبكي ينعى الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعي المنتج احمد السكبي  الفنان القدير حسني حسني في وفاة المنيه فجر اليوم اثر ازمه قلبية عن عمر ناهز ال 89 عاما .

ونشر احمد السبكي  صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : الله يرحمك يا حييبي البقاء لله وفاة الفنان الكبير / حسن حسنيرحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان



توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكلمات مؤثرة.. محمد رمضان ينعى والدة دنيا عبد العزيز

صاحب الأصل الطيب.. أحمد السبكي ينعى الشيخ صالح كامل

أزمة قلبية.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

بوسي شلبي: البقاء لله عم حسن حسني الطيب

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

مع السلامة يا أستاذ.. كريم عبد العزيز ينعي الفنان حسن حسني

ترشيحاتنا

بدون دواء .. محلول سريع للتخلص من التهاب الحلق

وزيرة الصحة: قوافل علاجية لتوزيع مستلزمات وقائية وادوية على مرضى كورونا بالمنازل

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

أزمة قلبية.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد