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فن

أطيب الناس.. يوسف الشريف ينعي حسني حسني بكلماث مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 03:42 ص
حسن حسني
حسن حسني
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منار نور
نعى الفنان يوسف الشريف الفنان الراحل حسني حسني في وفاة المنية فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز ال89 عاما.

ونشر الفنان يوشف الشريف صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : انا لله وانا اليه راجعون الفنان حسن حسني في ذمة الله ربنا يرحمك يا اطيب الناس ". 


توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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