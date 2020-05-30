حسن حسني يتصدر تريند تويتر بعد وفاته

تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

وترجع تفاصيل وفاة الفنانإلى معاناته من أزمة قلبية قبل ساعات قليلة أثناء تلقيه العلاج داخلمحاولين إنقاذه، عن طريق إنعاش قلبه أكثر من مرة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، ليرحلعن عمر يناهز 89 عاما، تاركا

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أبرز أعمال حسن حسني

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).



