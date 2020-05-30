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فن

حسن حسني يتصدر تريند تويتر بعد وفاته

السبت 30/مايو/2020 - 06:09 ص
حسن حسني
حسن حسني
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نبيل العدوى
تصدر الفنان الكبير حسن حسني تريند موقع التغريدات تويتر بعد دقائق من إعلان وفاته رسميا متأثرا بازمة قلبية.

تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني
وترجع تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني إلى معاناته من أزمة قلبية قبل ساعات قليلة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى دار الفؤاد، وأسرع الأطباء، محاولين إنقاذه، عن طريق إنعاش قلبه أكثر من مرة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، ليرحل حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما، تاركا  نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

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أبرز أعمال حسن حسني

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


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