AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة وتعليق.. ايمي سمير غانم تنعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:03 ص
حسن حسني
حسن حسني
Advertisements
ميرنا محمود
نعت الفنانة إيمي سمير غانم وفاة الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عاما بمستشفى دار الفؤاد اثر ازمة قلبية 

ونشرت صورة للراحل حسن حسني عبر حسابي الشخصي بموقع انستجرام وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويصبر كل أهله يارب. 

يذكر أن شارك الفنان الكبير حسن حسني  فى العديد من الأعمال، حيث شارك في مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

     
 
وقدم حسني (86 عاما) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.


ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد ما قالته دنيا سمير عانم بعد وفاة جورج سيدهم

إيمى سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع شقيقتها في نيللي وشريهان.. شاهد

بوسي شلبي: البقاء لله عم حسن حسني الطيب

أطيب الناس.. يوسف الشريف ينعي حسني حسني بكلماث مؤثرة

الله يسعدك في الآخرة زي ما أسعدتنا في الدنيا.. صابرين تنعي حسن حسني

ربنا يرحمه برحمته.. شيماء سيف تودع الراحل حسن حسني

ترشيحاتنا

تعليم القاهرة: ارتداء الكمامات إجباريا داخل المدارس من اليوم

بحوزته 13 جنيهًا.. كشف غموض العثور على جثة طافية بـ نهر النيل في كفر الشيخ

في انتظار موافقة الصحة.. مهندس يكشف تفاصيل اختراع قناع يعقم الهواء على 3 مراحل لمكافحة كورونا

دون عزاء.. تشييع جثمان الراحل حسن حسني إلى مدافن الأسرة بالفيوم ظهرًا

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني

يجب ارتداء القفازات.. أستاذ مناعة: فرصة التقاط العدوى من ملابس مصاب بكورونا غير موجودة.. يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد