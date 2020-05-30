أنا أبن أبويا.. شاهد حسن حسنى يبكى جمهوره في مسلسل رحيم





تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

حسن حسني مستشفى دار الفؤاد، وأسرع الأطباء، محاولين إنقاذه، عن طريق إنعاش قلبه أكثر من مرة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، ليرحل حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما، تاركا نحو 200 فيلم ، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية. وترجع تفاصيل وفاة الفنانإلى معاناته من أزمة قلبية قبل ساعات قليلة أثناء تلقيه العلاج داخلمحاولين إنقاذه، عن طريق إنعاش قلبه أكثر من مرة، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، ليرحلعن عمر يناهز 89 عاما، تاركا





اقرأ أيضا:

الملكة فريدة طلبت التصوير معه.. حسن حسني زاهد الحوارات والصور الصحفية

أبرز أعمال حسن حسني ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي). اخر تعليق لـ حسن حسني عن شائعات وفاته وقبل عدة أشهر، علق الفنان حسن حسني، عن شائعات وفاته، خلال لقاء مع الاعلامية بوسي شلبي على هامش تكريمه من نقابة المهن التمثيلية قائلا: أنا مش عارف الناس مستعجلة على ايه؟!

اخر ظهور لـ حسن حسني على منصات التواصل الاجتماعي أما عن أخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني، قبل وفاته، على مواقع التواصل الإجتماعي، كان بصحبة حفيده، وذلك قبل أن يمر بوعكة صحية لينقل على إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج اللازم.

توفى الفنان الكبيرفي الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ89 عاما، تاركا ورائه مسيرة فنية حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون.وقدم الراحل عدد من المشاهد الرائعة خلال مسلسل رحيم مع الفنان ياسر جلال، تركت أثرها في المشاهدين، ولا سيما في أغنية "أنا أبن أبويا" بصوت الفنان مدحت صالح.