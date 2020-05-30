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برلمان

بعد تصريحات وزير الأوقاف.. نواب: فتح المساجد يتطلب إجراءات احترازية مشددة

السبت 30/مايو/2020 - 09:28 ص
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
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فريدة محمد
قال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب، إن عودة الصلاة لدور العبادة يجب أن تقترن بالإجراءات الاحترازية المشددة لتجنب انتقال وانتشار فيروس كورونا، مؤكد أن الأمر يتطلب تطهير سجاد المساجد بشكل مستمر مع ارتداء الكمامات خلال الصلاة.

بدوره حذّر النائب عاطف مخاليف، مما اسماه حالة اللا مبالاة من جانب بعض فئات المجتمع في وقت نقترب فيه من ذروة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بوجود الفيروس من جانب البعض يزيد الأزمة تعقيدا.   


وقال مخاليف، إن التعايش مع الفيروس يعني عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وتطوير ثقافة المواجهة، فضلا عن التخلص من التعامل الخاطئ مع الكمامات، محذرا من ظهور أي تجمعات للصلاة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية.  

كان د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر خلال  الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى، وجه وزير الأوقاف، بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير الأوقاف، كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم.
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