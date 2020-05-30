بعد تصريحات وزير الأوقاف.. نواب: فتح المساجد يتطلب إجراءات احترازية مشددة

قال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب، إن عودة الصلاة لدور العبادة يجب أن تقترن بالإجراءات الاحترازية المشددة لتجنب انتقال وانتشار فيروس كورونا، مؤكد أن الأمر يتطلب تطهير سجاد المساجد بشكل مستمر مع ارتداء الكمامات خلال الصلاة.
بدوره حذّر النائب عاطف مخاليف، مما اسماه حالة اللا مبالاة من جانب بعض فئات المجتمع في وقت نقترب فيه من ذروة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن عدم الاعتراف بوجود الفيروس من جانب البعض يزيد الأزمة تعقيدا.
وقال مخاليف، إن التعايش مع الفيروس يعني عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية وتطوير ثقافة المواجهة، فضلا عن التخلص من التعامل الخاطئ مع الكمامات، محذرا من ظهور أي تجمعات للصلاة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية.
كان د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر خلال الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى، وجه وزير الأوقاف، بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.
كما وجه وزير الأوقاف، كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم.