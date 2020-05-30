برلماني: عودة الصلاة بالمساجد تجعل الناس أكثر التزاما بإجراءات الوقاية من كورونا

أكد النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن المساحات الواسعة للمساجد تساعد على اتخاذ قرارات التباعد الاجتماعي، كما تسمح بفكرة اتخاذ قرار عودة المساجد.
وقال شكري الجندي، إن عودة الصلاة في المساجد تضع على الجميع عبء أن يكونوا الناس أكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الإصابات.
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كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه "بناءً على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر خلال الأسبوع الجاري".
من جهة أخرى، وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية،
كما وجه وزير الأوقاف، كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم.