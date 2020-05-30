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برلمان

برلماني: عودة الصلاة بالمساجد تجعل الناس أكثر التزاما بإجراءات الوقاية من كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 08:33 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب شكرى الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن المساحات الواسعة للمساجد تساعد على اتخاذ قرارات التباعد الاجتماعي، كما تسمح بفكرة اتخاذ قرار عودة المساجد.


وقال شكري الجندي، إن عودة الصلاة في المساجد تضع على الجميع عبء أن يكونوا الناس أكثر التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الإصابات.


كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه "بناءً على ما أعلنه ووجه به  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر خلال الأسبوع الجاري".

 
من جهة أخرى، وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية،


كما وجه وزير الأوقاف، كلا من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو  تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم.
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