AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب

السبت 30/مايو/2020 - 09:31 ص
الإفتاء: يجوز كشف
الإفتاء: يجوز كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن
Advertisements
محمود ضاحي
تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا:"إذا قرأتِ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء، وبدون وضوء؛ حرام، أم مكروه، أم لا".

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن  للمحدثة حدثًا أصغر قراءةُ القرآن وإن حَرُمَ مَسُّها للمصحف، كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب وبنصف كم ؟.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب عثمان، قائلاُ: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وبنصف كم، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما لا يشترط للصلاة . 

وتابع: فلا يشترط للمرأة أن ترتدي الإسدال ومتسترة، فهذا ليس بصلاة، ولكنه ذكر فتلاوة القرأن نوعًا من الذكر كالتسبيح والأستغفار، فهذه الأذكار لا يشترط لها التستر وإنما تكون بالهيئة التى تكون عليها، فإذكرى الله على اى هيئة طالما كنتى فى منزلكِ ولا شئ عليكي. 

هل يجوز للمرأة القراءة في المصحف بدون حجاب؟.. أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجله له. 

وأجاب شلبي، قائلًا: أنه يجوز للمرأة أن تقرا القرأن من المصحف بدون حجاب ولا مانع من ذلك، فغطاء الرأس يقول عنه العلماء أنه أدب من أداب التلاوة لكنه ليس شرطًا، لأفتًا الى أنه يجوز للمرأة وهى بملابس بيتها أن تقرأ قرأن ولا حرج فى ذلك ولا يشترط أن تغطي شعرها أو ترتدي الحجاب.

وأشار الى أنه لو إرتدت الحجاب وهى تقرأ القرأن فهذا يكون أفضل فتكون بذلك أتت بالقراءة ومعها أداب القراءة. 


وقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.

وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة وفوقها خمار ؟.. الإفتاء ترد

الإفتاء تقدم حلولًا لمن يعانى من التثاؤب والنوم عند قراءة القرآن والصلاة

هل تجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة فى رمضان ؟.. الإفتاء ترد

هل يجب لبس الحجاب عند قراءة القرآن؟

ترشيحاتنا

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت 30 مايو

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

شاهد.. نجوم مسرح مصر ينعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

بمكونات منزلية.. وصفات سحرية للتخلص من حب الشباب في أسرع وقت

بشرى سارة.. السعودية تعلن بدء الصلاة وزيارة المسجد النبوي بهذه الشروط

وفاة ابنته بالسرطان.. أزمات في حياة الراحل حسن حسني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند opel grandland.. صور

بملابس رياضية.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير