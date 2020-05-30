AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماجدة منير: بيتر ميمي بيعرف يختار الفنان المناسب في الدور المناسب.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 10:58 ص
الفنانة ماجدة منير
الفنانة ماجدة منير
Advertisements
نورهان رأفت
قالت ماجدة منير، أحد أبطال مسلسل الأختيار، إن ترشيحها للدور كان من قبل المخرج بيتر ميمي، وتم ترشيحها بناء على دورها في مسلسل كلبش 2، لافتة إلى أنه أستطاع توظيف إمكانيتها بالشكل الصحيح.

وأضافت ماجدة منير، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن المخرج بيتر ميمي لديه القدرة على أختيار الممثل المناسب في دورة المناسب، وتعد ميزة كبيرة عندة.

وأشادت ماجدة منير بالمخرج بيتر ميمي ، موضحة أنها تحب العمل معه، كما وصفتة بالهدوء ووصفت أماكن التصوير التي يتواجد فيها بالراحة.

وأشارت ماجدة منير إلى أنه على الرغم من أن دورها في المسلسل كان صغير، إلى أنه حاز على إعجابها ، نظرا للمشاعر التي حظت بها مشاهد الشخصية.

وأوضحت أنها تلقت الكثير من التعليقات على الفيسبوك الإجابية عن الدور، بالرغم أنه كان قصير ولكن كان له مدلول عميق، وملئ بالمشاعر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

مها نصار تكشف كيف استعدت لتقديم دور شقيقة الخائن هشام عشماوى فى «الاختيار»

مها نصار في حوار لـ صدى البلد: دخلت في تحد كبير مع شقيقة هشام عشماوي.. مسلسل الاختيار جعل الجمهور يفرق بين الوطني والخائن.. والآن أصبحت لديّ معايير في اختيار الأدوار

كنت إرهابي قبل كده.. ضياء عبدالخالق يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

عندي فكرة عن أهل الصحراء.. ماجدة منير تكشف تفاصيل عن دورها في مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

وفاة ابنته بالسرطان.. أزمات في حياة الراحل حسن حسني

ألف رحمة ونور.. عبلة كامل تنعى حسن حسني بكلمات مؤثرة

اليوم..عودة المواصلات العامة وحظر التجول من 8 مساء

وفاة 265 شخصًا بكورونا خلال 24 ساعة في الهند

ناكرها لا يرى أمامه.. علي جمعة: 3 حقائق في قوله تعالى ولله ملك السموات والأرض

بإطلاق النار.. جيش الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور