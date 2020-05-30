ماجدة منير: بيتر ميمي بيعرف يختار الفنان المناسب في الدور المناسب.. فيديو

قالت ماجدة منير، أحد أبطال مسلسل الأختيار ، إن ترشيحها للدور كان من قبل المخرج بيتر ميمي، وتم ترشيحها بناء على دورها في مسلسل كلبش 2، لافتة إلى أنه أستطاع توظيف إمكانيتها بالشكل الصحيح.





وأضافت ماجدة منير، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن المخرج بيتر ميمي لديه القدرة على أختيار الممثل المناسب في دورة المناسب، وتعد ميزة كبيرة عندة.





وأشادت ماجدة منير بالمخرج بيتر ميمي ، موضحة أنها تحب العمل معه، كما وصفتة بالهدوء ووصفت أماكن التصوير التي يتواجد فيها بالراحة.





وأشارت ماجدة منير إلى أنه على الرغم من أن دورها في المسلسل كان صغير، إلى أنه حاز على إعجابها ، نظرا للمشاعر التي حظت بها مشاهد الشخصية.





وأوضحت أنها تلقت الكثير من التعليقات على الفيسبوك الإجابية عن الدور، بالرغم أنه كان قصير ولكن كان له مدلول عميق، وملئ بالمشاعر.



