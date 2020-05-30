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رياضة

منتخب مصر للشباب يترقب قرار الكاف حول تصفيات أمم تونس

السبت 30/مايو/2020 - 10:59 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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يسرى غازى
يترقب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر الوطني للشباب مواليد ٢٠٠١ اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف غدا، الأحد، لحسم إقامة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب مواليد ٢٠٠١ فى موعدها فى شهر نوفمبر المقبل فى تونس أو تأجيلها إلى إشعار آخر.

كان الكاف قرر فى وقت سابق تأجيل موعد التصفيات لمدة شهر، لتقام فى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كان مقررا إقامتها فى شهر أكتوبر المقبل.

وتستضيف موريتانيا نهائيات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا فى الربع الأول من العام المقبل.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى التصفيات الأفريقية ضمن مجموعة شمال أفريقيا التى تضم معه منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

وتقام مباريات تصفيات أمم أفريقيا للشباب مواليد ٢٠٩١ بنظام الدورى من دور واحد، وتستضيف تونس التصفية النهائية لهذه المجموعة، على أن يتأهل للنهائيات المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني.
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