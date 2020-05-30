خلال الأسبوع الحالي.. التعليم: ترقبوا إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة ستعلن في أول يوم عمل بعد إجازة العيد، لكن على الطلاب أن يترقبوها خلال الأيام المقبلة.





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وعن شكل إعلان النتيجة للطلاب، أوضح وزير التربية والتعليم، أن النتيجة يتم إعلانها بشكل أكثر تفصيلا عن الشكل الذي اعتاد عليه طلاب منذ بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية.





وقال وزير التربية والتعليم "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".

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وأضاف "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب الذين شاركوا في عمليات غش جماعي أثناء امتحانات الصفين الأول الثاني الثانوي، سيدخلون امتحانات الدور الثاني، أما الطلاب الذين حرصوا على إجابة الامتحانات بمجهودهم سوف ينجحون بسهولة في امتحانات الدور الأول.

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يذكر أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي كانت تعلن من قبل في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.





و وقتها .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ، و مدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.





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