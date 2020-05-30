الفلاحين تكشف أسباب تراجع مساحات عباد الشمس وكيفية زيادتها

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين: إن المساحة الزراعية من دوار الشمس والذي يتحرك ناحية الشمس أينما ذهبت، وتراجعت من 73 ألف فدان عام 1993 إلي أقل من 16 ألف فدان هذا الموسم وهي مساحة قليلة للغاية بالنسبة للزراعات الصيفية الأخرى.





وأضاف أن مساحات الزراعات الصيفية تتعدى 4.6 مليون فدان لافتا أن محصول عباد الشمس محصول مهم جدا نستورد منه نحو 75 ألف طن سنويا لإنتاج زيت عباد الشمس.